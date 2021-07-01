Для того щоб не відкладати мрію на довгі роки, можна скористатися вигідним варіантом – придбати житло на виплат від забудовника. Про особливості та переваги такого рішення розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.
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Купівля квартири на виплат: особливості
На сьогодні багато забудовників пропонують різні варіанти купівлі нерухомості у новобудовах. Це дозволяє придбати квартиру, навіть не маючи повної суми. Житло від Корпорації Нерухомості РІЕЛ можна придбати трьома способами, кожен з яких є оптимальним для певної категорії людей:
- на виплат;
- у кредит;
- з 100% оплатою.
Зазвичай забудовник:
- дає можливість покупцеві сплачувати за житло протягом 2 – 5 років (часто термін обмежується датою введення об'єкту в експлуатацію);
- прив'язує ціну квартири до курсу долара;
- дозволяє сплатити 10% першого внеску, а решта суми розбивається рівними частинами на місяці чи квартали (залежно від умов договору).
Квартира на виплат – реальний спосіб стати власником житла в Україні / Фото riel
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Переваги купівлі квартири на виплат від Корпорації Нерухомості РІЕЛ
Цей спосіб купівлі об'єкту нерухомості бере участь у сезонних акціях, що дозволяє сплачувати житло навіть після введення будинку в експлуатацію. РІЕЛ пропонує вигідні пропозиції, які залежать від суми першого внеску.
Наприклад, при внесенні 10% сума націнки складатиме 10%, а від 60% – її може не бути взагалі. Все залежить від конкретного ЖК, умов та акцій, які діють на момент укладення угоди.
РІЕЛ пропонує гнучкі пропозиції для своїх клієнтів / Фото riel
Як купити житло від РІЕЛ на виплат: простий покроковий план
- Обираємо ЖК і планування квартири.
- За допомогою калькулятора виплат, розташованого поруч із плануванням, обираємо свій варіант оплати та розраховуємо суми.
- Звертаємось до відділу продажу та укладаємо угоду.
Купівля квартири на виплат – це можливість стати власником довгоочікуваного житла у Києві чи Львові, не сплачуючи при цьому всю суму одразу.