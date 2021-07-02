Через це ціни на житлову нерухомість можуть підвищитися вдвічі. Про це заявив глава Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе.
Цікаво Як вигідно купити квартиру в Україні: названо простий спосіб
Нові податкові норми для ринку житла, запропоновані урядом, можуть призвести до того, що житло подорожчає удвічі. Йдеться про введення ПДВ при продажу квартири та збільшення прибуткового податку з 5% до 18% на третю і наступні угоди з квартирами, запропоновані Кабміном у новому законопроєкті №5600,
– зазначив Парцхаладзе.
Які наслідки матиме ухвалення документа:
- ціна на житло для покупця зросте на 20%;
- обсяг продажів і будівництва знизиться, що може привести до банкрутства будівельних компаній;
- ринок інвестування в Україні скоротиться вдвічі;
- "застій" на будівельному ринку вплине на економіку України.
Нерухомість в Україні може знову подорожчати / Фото Pixabay
Важливо В Україні запустили сервіс автоматичної оцінки нерухомості: як він працюватиме
Введення ПДВ при продажу квартир суперечить самій специфіці будівельної сфери. Будівництво – це довгостроковий проєкт, забудовник продає квартири на стадії "фундаменту", а право власності покупець отримує через кілька років – після завершення будівництва. Введення ПДВ на продаж призведе до перекладання обов'язку сплати цих 20% на кінцевого покупця, тобто забудовник змушений буде закласти це в ціну житла,
– пояснив експерт.
Він наголосив, що підвищення цін вдарить по українцях і суперечить курсу на доступне житло в країні.
Водночас збільшення прибуткового податку до 18% на третю і наступні угоди з квартирами, проти сьогоднішніх 5% + 1,5% військового збору, вплине на інвестиції в нерухомість з метою подальшого перепродажу. Українці вкладатимуться у закордонні активи.