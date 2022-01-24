У Києві занедбали прибутковий будинок Вертипороха: що чекає на власника

Приватний власник столичного будинку Вертипороха, який є пам'яткою архітектури місцевого значення, серйозно занедбав фасад будівлі. Однак його ще можна врятувати.

На проблему звернув увагу депутат Київради Владислав Трубіцин. На своїй офіційній фейсбук-сторінці він опублікував фото будівлі та звернення до Департаменту охорони культурної спадщини із закликом здійснити заходи щодо примусового відчуження пам’ятки.

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Автор публікації зазначає, що історична будівля розташовується на розі вулиць Межигірської та Щекавицької та мала б бути зразком оригінальної забудови Подолу. Проте приватний власник довів пам'ятку до критичного стану.

Будинок Вертипороха / Фото фейсбук Владислав Трубіцин

Якщо в результаті дій або бездіяльності власника пам'ятника йому загрожує пошкодження або знищення, відповідний орган робить власнику пам'ятника попередження. Якщо власник пам'ятки не вживе заходів щодо його збереження, суд може винести рішення про його викуп,

– зазначив Трубіцин.

В такому разі будівля перейде у власність держави.

Занедбаний фасад будівлі / Фото фейсбук Владислав Трубіцин

Наразі депутат звернувся до Департаменту охорони культурної спадщини із закликом вжити заходів щодо примусового відчуження пам'ятника та повернення будинку Вертипороха у власність держави.

Звернення до Департаменту охорони культурної спадщини / Фото фейсбук Владислав Трубіцин

Будинок Вертипороха: довідка

Будинок Вертипороха – колишній прибутковий будинок кінця 19 століття, який перебуває на обліку як пам'ятка архітектури місцевого значення. До того ж споруда внесена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Суд може постановити рішення про викуп будівлі / Фото фейсбук Владислав Трубіцин



З відкритих джерел відомо, що з 2007 року пам'ятник знаходиться у приватній власності. Відповідно до Закону "Про охорону культурної спадщини" всі власники пам'яток зобов'язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір.

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