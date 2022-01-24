На проблему обратил внимание депутат Киевсовета Владислав Трубицын. На своей официальной фейсбук-странице он опубликовал фото здания и обращение в Департамент охраны культурного наследия с призывом принять меры по принудительному отчуждению памятника.

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Автор публикации отмечает, что историческое здание располагается на пересечении улиц Межигорской и Щекавицкой и должно быть образцом оригинальной застройки Подола. Однако частный владелец довел памятник до критического состояния.



Дом Вертипороха / Фото фейсбук Владислав Трубицын

Если в результате действий или бездействия владельца памятника ему грозит повреждение или уничтожение, соответствующий орган осуществляет владельцу предупреждение. Если владелец достопримечательности не примет меры по его сохранению, суд может вынести решение о его выкупе,

– отметил Трубицын.

В этом случае здание перейдет в собственность государства.



Заброшенный фасад здания / Фото фейсбук Владислав Трубицын

В настоящее время депутат обратился в Департамент охраны культурного наследия с призывом принять меры по принудительному отчуждению памятника и возвращению здания Вертипороха в собственность государства.



Обращение в Департамент охраны культурного наследия / Фото фейсбук Владислав Трубицын

Дом Вертипороха: справка

Дом Вертипороха – бывший доходный дом конца 19 века, состоящий на учете как памятник архитектуры местного значения. К тому же сооружение внесено в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.



Суд может вынести решение о выкупе здания / Фото фейсбук Владислав Трубицын

Из открытых источников известно, что с 2007 года памятник находится в частной собственности. Согласно Закону "Об охране культурного наследия" все владельцы памятников обязаны заключить с соответствующим органом охраны культурного наследия охранный договор.

Читайте оригинальный текст публикации:

Дом Вертипороха – полуразрушенный, но его можно спасти.

Из-за того, что частный владелец довел историческую памятку до такого вида, считаю, стоит поднимать вопрос о возвращении здания в государственную собственность.

Дом Вертипороха, бывший доходный дом конца XIX века, состоит на учете как памятник архитектуры местного значения и внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Из открытых источников известно, что с 2007 года памятка находится в частной собственности. Согласно закону "Об охране культурного наследия" все владельцы памятников обязаны заключить с соответствующим органом охраны культурного наследия охранный договор. Если в результате действий или бездействия владельца памятника ему грозит повреждение или уничтожение, соответствующий орган охраны культурного наследия делает владельцу памятника предупреждение. Если владелец достопримечательности не примет меры по его сохранению, суд может вынести решение о его выкупе. Выкупленный памятник переходит в собственность государства.

Поэтому я обратился в Департамент охраны культурного наследия с призывом принять меры по принудительному отчуждению памятника и возвращению Дома Вертипороха в собственность государства.