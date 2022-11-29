Як зазначають автори проєкту, малі архітектурні форми на площі приховають інженерні шахти, рампи та сходи. При цьому буде збережено 60-метрову зону для евакуації людей зі стадіону в надзвичайній ситуації. Водночас будівля бізнес-центру символізує розкол між минулим і майбутнім.



Який вигляд матиме башта T-TOWER / Візуалізація AIMM



Будівля символізує розкол між минулим і майбутнім / Візуалізація AIMM



На час війни роботу над бізнес-центром призупинено / Візуалізація AIMM

Співзасновниця AIMM Анна Іскіердо розповіла, що наразі бізнес-центр перебуває на етапі проєктування. На час війни роботу над ним призупинено.



Бізнес-центр наразі перебуває на етапі проєктування / Візуалізація AIMM



Малі архітектурні форми на площі приховають інженерні шахти, рампи та сходи / Візуалізація AIMM

Що передувало проєкту T-TOWER

У 2022 році ділянку за адресою Велика Васильківська отримала в оренду на 49 років фірма "Юджин". Тоді було заплановано реконструювати площу перед стадіоном та збудувати житлово-офісний комплекс.

У 2006 – 2008 роках компанія будувала перед входом до Олімпійського стадіону десятиповерховий торговельний центр, але під час підготовки до футбольного чемпіонату у 2012 році УЄФА змусила міську владу демонтувати ТРЦ, який міг стати небезпечною перешкодою в разі скупчення натовпів уболівальників.



Який вигляд матиме башта T-TOWER / Візуалізація AIMM

Перед самим початком Євро-2012 "Юджин" реконструювала готель "Спорт" на площі перед стадіоном і той перетворився на готель Park Inn мережі Radisson.