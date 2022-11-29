Как отмечают авторы проекта, малые архитектурные формы на площади скрывают инженерные шахты, рампы и лестницы. При этом будет сохранена 60-метровая зона для эвакуации людей со стадиона в чрезвычайной ситуации. В то же время, здание бизнес-центра символизирует раскол между прошлым и будущим.



Как выглядит башня T-TOWER / Визуализация AIMM



Здание символизирует раскол между прошлым и будущим / Визуализация AIMM



Во время войны работа над бизнес-центром приостановлена ​​/ Визуализация AIMM

Соучредитель AIMM Анна Искиердо рассказала, что в настоящее время бизнес-центр находится на этапе проектирования. На время войны работа над ним была приостановлена.



Бизнес-центр находится на этапе проектирования / Визуализация AIMM



Малые архитектурные формы на площади скрывают инженерные шахты, рампы и лестницы / Визуализация AIMM

Что предшествовало проекту T-TOWER

В 2022 году участок по адресу Большая Васильковская получила в аренду на 49 лет фирма "Юджин". Тогда планировалось реконструировать площадь перед стадионом и построить жилищно-офисный комплекс.

В 2006 – 2008 годах компания строила перед входом в Олимпийский стадион десятиэтажный торговый центр, но во время подготовки к футбольному чемпионату в 2012 году УЕФА заставила городские власти демонтировать ТРЦ, который мог стать опасным препятствием в случае скопления толп болельщиков.



Как выглядит башня T-TOWER / Визуализация AIMM