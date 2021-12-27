Київ без засклених балконів: волонтери розпочали демонтаж зайвих конструкцій

Неприбуткова організація реставрації фасадів історичних житлових будинків Києва "Містетика" оголосила про старт "дебалконізації" в історичних будівлях Києва.

Відповідне оголошення волонтери опублікували на своїй сторінці у Facebook. Розповідаємо, що відомо про ініціативу.

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"Дебалконізація" історичних будинків: що відомо

Волонтери шукають 10 власників або орендаторів квартир з заскленими балконами для демонтажу зайвих конструкцій. Будинки мають бути побудовані не пізніше початку 20 століття.

"Коли балкон використовується як шафа забутих речей, то вони не лише перевантажують конструкцію, а й погіршують загальний стан будівлі. З часом, власники такого балкону забувають про переваги використання простору, що здатен не лише покращити якість їх життя, але і підняти вартість нерухомості", – зазначили у дописі.

В організації займаються пошуком спеціалістів та необхідного обладнання, аналізом стану конструкції та підготовкою фінального кошторису, демонтажем конструкції та утилізацією матеріалів, реставрацією або відновленням втрачених елементів балкону та фасаду, згідно з проєктом.

Перша "розбалкована" квартира

До та після робіт / Фото з фейсбук-сторінки "Містетика"

Засновниці організації Оксана та Анастасія розповіли, що наразі до ініціативи долучився перший учасник – 26-річний хлопець, який хоче використовувати балкон не як склад, а як місце для сніданку та кави з гарним видом.

Відтак замість неестетичної металопластикової конструкції на балконі встановили оновлені металеві перила.

Як долучитися до "дебалконізації"

Долучитися до ініціативи можуть усі власники чи орендарі дореволюційних будівель із заскленими балконами. Для цього потрібно написати команді "Містетики", яка безкоштовно демонтує металопластик та відновить першопочатковий вигляд балкону.

Засновниці проєкту зазначають. що відновлення одного балкону коштує в середньому 200 доларів.