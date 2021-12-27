Соответствующее объявление волонтеры опубликовали на своей странице в Facebook. Рассказываем, что известно об инициативе.

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"Дебалконизация" исторических домов: что известно

Волонтеры ищут 10 владельцев или арендаторов квартир с застеклёнными балконами для демонтажа лишних конструкций. Дома должны быть построены не позднее начала 20 века.

"Когда балкон используется как шкаф забытых вещей, то они не только перегружают конструкцию, но и ухудшают общее состояние здания. Со временем владельцы такого балкона забывают о преимуществах использования пространства, способного не только улучшить качество их жизни, но и поднять стоимость недвижимости", – отметили в сообщении.

В организации занимаются поиском специалистов и необходимого оборудования, анализом состояния конструкции и подготовкой финальной сметы, демонтажом конструкции и утилизацией материалов, реставрацией или восстановлением утраченных элементов балкона и фасада согласно проекту.

Первая "разбалованная" квартира



До и после работ / Фото с фейсбук-страницы "Мистетика"

Учредители организации Оксана и Анастасия рассказали, что к инициативе присоединился первый участник – 26-летний парень, который хочет использовать балкон не как склад, а как место для завтрака и кофе с хорошим видом.

Вместо неэстетической металлопластиковой конструкции на балконе установили обновленные металлические перила.

Как присоединиться к "дебалконизации"

Присоединиться к инициативе могут все собственники или арендаторы дореволюционных построек с застекленными балконами. Для этого нужно написать команде "Мистетики", которая бесплатно демонтирует металлопластик и восстановит первоначальный вид балкона.

Основательницы проекта указывают. что восстановление одного балкона стоит в среднем 200 долларов.