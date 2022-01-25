З 2010 року в Києві збудували 14 мільйонів квадратних метрів житла. Ще 80 нових житлових комплексів планують здати в експлуатацію впродовж 2022 року.

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Скільки житла в Києві

У столиці мешкає приблизно 3,7 мільйона людей, свідчать дані електронного перепису 2020 року (за даними Держстату – 2,9 мільйона). На них припадає майже 1 мільйон квартир, які є у столиці. Згідно з даними ЛУН, за останній рік в столиці України з’явилося ще 57 ЖК.

Попит на них є. За останній рік у Києві продали 27 300 нових квартир, які будувалися останніми роками. Це на 7% більше, ніж у 2020 році.

Надалі планують забудовувати занедбані промислові території

Потенційно привабливі ділянки для девелопменту все ще є, наприклад, промислові території, які можна було б ревіталізувати,

– зазначає говорить директор City Development Solutions Роман Герасимчук.

Таких ділянок у Києві щонайменше 1400 гектарів.

Ймовірне розташування майбутніх ЖК / Фото M4U

Будівництво і продаж квартир на них принесе забудовникам понад 445 мільярдів гривень доходу. Землі вистачить на роки вперед. Уже зараз в Києві є об’єкти, які відкриватимуться лише під 2025 рік, свідчать дані ЛУН.