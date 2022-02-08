Район Кенері-Уорф – це діловий квартал в східній частині Лондона. Нова будівля на березі Темзи чудово вписалася у стиль місцевості. Хмарочос спроєктувала відома британська архітектурна студія Horden Cherry Lee.
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Житловий хмарочос зведений у формі ромба та загорнутий в ромбоподібний екзоскелет, який надає споруді особливої структури.
Неймовірна споруда / Фото dezeen
Поряд з додаванням візуального інтересу до екстер’єру будівлі структурний екзоскелет був створений для того, щоб дозволити 58-поверховій вежі постати безпосередньо над тунелем лінії метрополітену.
Вишуканий стиль / Фото dezeen
Ми знали, що конструкція повинна бути відносно легкою, і ми також повинні були знайти спосіб перенести навантаження будівлі на обмежені місця навколо тунелів,
– зазначив головний архітектор проєкту.
Приголомшливі деталі / Фото dezeen
За словами студії, якби хмарочос був спроектований з більш традиційною конструкцією, де більшість ваги будівлі та вітрового навантаження підтримувалося центральним ядром, він мав би бути на 30 відсотків меншим.
Серед особливих зручностей – спільні їдальні / Фото dezeen
Конструкція повністю покрита сріблястим алюмінієм, щоб надати будівлі чіткої ідентичності.
З багатьох апартаментів відкривається вид на Темзу / Фото dezeen
Площа споруди складає понад 70 тисяч квадратних метрів. Тут розмістили 636 квартир. Ця будівля є найвищим проєктом для здачі в оренду, коли-небудь завершених у Великобританії.
Хмарочос побудований в комерційному районі міста / Фото dezeen
До послуг гостей та мешканців є також тренажерний зал із видом на Темзу, а ще місце для відпочинку й дитячі ігрові майданчики.