Коли форма вражає: у Лондоні звели хмарочос, загорнутий у геометричний екзоскелет
Джерело:dezeen
В лондонському районі Кенері-Уорф звели новий 225-метровий хмарочос. Архітектори надали споруді дивовижну форму, яка одразу стала її візитною карткою.
Район Кенері-Уорф – це діловий квартал в східній частині Лондона. Нова будівля на березі Темзи чудово вписалася у стиль місцевості. Хмарочос спроєктувала відома британська архітектурна студія Horden Cherry Lee.
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Житловий хмарочос зведений у формі ромба та загорнутий в ромбоподібний екзоскелет, який надає споруді особливої структури.
Поряд з додаванням візуального інтересу до екстер’єру будівлі структурний екзоскелет був створений для того, щоб дозволити 58-поверховій вежі постати безпосередньо над тунелем лінії метрополітену.
Ми знали, що конструкція повинна бути відносно легкою, і ми також повинні були знайти спосіб перенести навантаження будівлі на обмежені місця навколо тунелів,
– зазначив головний архітектор проєкту.
За словами студії, якби хмарочос був спроектований з більш традиційною конструкцією, де більшість ваги будівлі та вітрового навантаження підтримувалося центральним ядром, він мав би бути на 30 відсотків меншим.
Конструкція повністю покрита сріблястим алюмінієм, щоб надати будівлі чіткої ідентичності.Нерухомість – популярний актив серед інвесторів різного рівня. Правильно зайти на ринок допоможе Корпорація Нерухомості РІЕЛ, яка за 19 років діяльності успішно реалізувала понад 60 об'єктів.
Площа споруди складає понад 70 тисяч квадратних метрів. Тут розмістили 636 квартир. Ця будівля є найвищим проєктом для здачі в оренду, коли-небудь завершених у Великобританії.
До послуг гостей та мешканців є також тренажерний зал із видом на Темзу, а ще місце для відпочинку й дитячі ігрові майданчики.