Перед початком робіт слід звернутися за отриманням містобудівних умов та обмежень. Про це повідомив заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації Юрій Тацій.

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Щоб провести розширення віконних без звернення за погодженням, Юрій Тацій рекомендує не втручатися в конструкцію будинку:

Розширити віконні рами можна, не втручаюсь у конструкцію будинку. Це можливо, якщо, наприклад, збільшувати отвір, не втручаючись в конструктивні елементи. У такому разі роботи можуть проводитися без погодження з боку міської влади. Звуження віконного отвору тим більше не потребує жодних погоджень.

Навіщо розширювати вікна

Збільшення віконного прорізу забезпечить будинок більшою кількістю світла / Фото Pexels

Заміна вікон може стати вдалим рішенням не лише з точки зору візуального вигляду, але і для посилення енергоефективності будівлі.

Правильне розміщення вікон з урахуванням сторін світу, сонячного потоку та освітлення, а також забезпечення відповідного розміру вікон створює для житла низку переваг. По-перше, це організація гармонійного простору всередині та зовні будинку. По-друге, важлива умова здорового життя його мешканців. А по-третє, це потужне рішення для енергоефективності будівлі, адже вікно може служити ще і джерелом додаткового обігріву, – додав Юрій Тацій.

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Як збільшити віконний проріз

Панельний будинок. Зазвичай в цих конструкціях зовнішня стіна – несуча, тому для збільшення отвору доведеться затратити багато коштів. Зокрема, на металоконструкції, за допомогою яких по периметру згодом посилять майбутнє вікно.

Висотки з монолітними стінами. Зовнішня стіна цих будівель зазвичай не вимагає додаткового укріплення, оскільки не є несучою.

Цегляна кладка. Основну увагу слід звернути на перемичку – бетонну балку, розташовану над вікном. Вона замінюється на відповідну по ширині – з того ж матеріалу або на металеву. Для цього використовують швелер або іншу зварну конструкцію відповідного розміру. Після цього – забирають зайву цеглу.