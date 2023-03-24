Елегантні та позачасові бежеві відтінки стали лідерами у світі інтер'єру. Дизайнери, декоратори та експерти з кольору розповіли, чому саме бежевий замінює сірий у 2023 році.

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Чому бежевий витісняє сірий

Перша причина – тренди мають властивість відходити, як і будь-які інші тенденції. Сірі відтінки були надзвичайно популярні, але це було раніше. Зараз ми спостерігаємо раптовий і різкий відхід від холодних тонів на користь більш теплих колірних схем. Переважають такі кольори, як бежевий, бурштиновий, слонова кістка, світло-коричневий.

Окрім того, на Заході сірий колір асоціюється з нудьгою та старістю, тому не дивно, що на нього перестають звертати увагу. Перебуваючи в помешканні, де багато сірого, ви можете почуватися сумними й виснаженими.

"Відмова від сірих кольорів відображає наше постійне бажання зробити домівки особливими та багатошаровими. Комфортні кольори, особливо ті, що випромінюють тепло, цікаві візуально, а також емоційно заспокоюють", – каже експертка Ентоні Барзілей Фройнд.

Кімната в бежевому кольорі / Фото Behance