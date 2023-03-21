"Диван є найбільшим предметом серед меблів у вітальні, тому він є центральним у схемі. Кольори стін і дивана повинні доповнювати один одного, але це може виглядати по-різному. Наприклад, помаранчевий диван однаково красиво виглядатиме на темно-синіх або світло-гіпсових рожевих стінах", – каже засновник дизайнерського бренду Мартін Воллер.

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Темні стіни

Якщо ви вибрали темний відтінок фарби для вітальні, то світліший диван може створити елегантний контраст.

Експерти з дизайну кажуть, що їхні клієнти все частіше використовують темні, похмурі відтінки для стін, щоб додати драматичності декору. Ключ до збереження балансу полягає в тому, щоб диван був нейтральним.

Обирайте сидіння світлішого кольору, щоб "розбити" темніші тони та зробити акцент. Сірі та бежеві відтінки найкраще підходять для додавання контрасту в простір і є універсальними.

Темні стіни також можуть візуально зменшувати простір, тоді як світлі меблі компенсують це.

Світлі стіни

"Я вважаю, що коли диван має темніший відтінок, ніж стіни, це створює згуртованіший вигляд у всьому", – каже експертка Гелена Дейвіс.

Так само як світлий диван на тлі темної стіни, – протилежне розташування створить гарний, збалансований вигляд. Темніший диван також більш практичний, особливо якщо у вас є діти чи домашні тварини.



Диван має створювати контраст / Фото Unsplash