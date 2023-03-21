"Диван является самым большим предметом среди мебели в гостиной, поэтому он является центральным в схеме. Цвета стен и дивана должны дополнять друг друга, но это может выглядеть по-разному. Например, оранжевый диван все равно будет красиво смотреться на темно-синих или светло-гипсовых розовых". стенах", – говорит основатель дизайнерского бренда Мартин Воллер.

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Темные стены

Если вы выбрали темный оттенок краски для гостиной, то более светлый диван может создать элегантный контраст.

Эксперты по дизайну говорят, что их клиенты все чаще используют темные, хмурые оттенки для стен, чтобы придать драматичности декору. Ключ к сохранению баланса состоит в том, чтобы диван был нейтральным.

Выбирайте сиденье более светлого цвета, чтобы "разбить" более темные тона и сделать акцент. Серые и бежевые оттенки лучше всего подходят для добавления контраста в пространство и являются универсальными.

Темные стены также могут зрительно уменьшать пространство, тогда как светлая мебель компенсирует это.

Светлые стены

"Я считаю, что когда диван имеет более темный оттенок, чем стены, это создает более сплоченный вид во всем", – говорит эксперт Гелена Дэвис.

Так же как светлый диван на фоне темной стены – противоположное расположение создаст красивый, сбалансированный вид. Более темный диван также более практичен, особенно если у вас есть дети или домашние животные.



Диван должен создавать контраст / Фото Unsplash