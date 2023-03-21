Диван має бути світлішим чи темнішим за стіни: ось відповідь
Джерело:Homes & Gardens
Люди зазвичай вважають, що світлий диван найкраще підходить до темної стіни, а темний диван – до світлої стіни. Дізнайтеся, що про це говорять експерти.
"Диван є найбільшим предметом серед меблів у вітальні, тому він є центральним у схемі. Кольори стін і дивана повинні доповнювати один одного, але це може виглядати по-різному. Наприклад, помаранчевий диван однаково красиво виглядатиме на темно-синіх або світло-гіпсових рожевих стінах", – каже засновник дизайнерського бренду Мартін Воллер.
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Темні стіни
Якщо ви вибрали темний відтінок фарби для вітальні, то світліший диван може створити елегантний контраст.
Експерти з дизайну кажуть, що їхні клієнти все частіше використовують темні, похмурі відтінки для стін, щоб додати драматичності декору. Ключ до збереження балансу полягає в тому, щоб диван був нейтральним.
Обирайте сидіння світлішого кольору, щоб "розбити" темніші тони та зробити акцент. Сірі та бежеві відтінки найкраще підходять для додавання контрасту в простір і є універсальними.
Темні стіни також можуть візуально зменшувати простір, тоді як світлі меблі компенсують це.
Світлі стіни
"Я вважаю, що коли диван має темніший відтінок, ніж стіни, це створює згуртованіший вигляд у всьому", – каже експертка Гелена Дейвіс.
Так само як світлий диван на тлі темної стіни, – протилежне розташування створить гарний, збалансований вигляд. Темніший диван також більш практичний, особливо якщо у вас є діти чи домашні тварини.