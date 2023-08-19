Хакі описують як суміш жовтого, коричневого і білого. Його визнали позачасовим трендом в дизайні інтерʼєру, який створює заспокійливі, натхненні природою схеми.

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Чим особливий хакі та з якими кольорами поєднується

Юстина Корчинська, старший дизайнер Crown Paints, зазначає: "Хакі та оливковий тони все частіше використовують в оселі як частину цьогорічної тенденції "нових нейтральних кольорів".

Блідий хакі – це заспокійливий колір, який особливо добре працює в кімнатах із хорошим природним освітленням. Адже сонячне світло зігріває цей м'який тон і посилює його ефект, майже змушуючи його світитися.

У кімнатах, де мало природного освітлення, хакі теж чудово працює. Він додає стилю, глибини та характеру. Хакі є справді універсальним кольором, який доречний у дизайні як класичних, так і сучасних будинків.



Хакі в поєднанні з темним рожевим та червоним / Фото Future

Сью Вадден, директор з маркетингу кольорів Sherwin-Williams, каже: "хакі – це класичний нейтральний відтінок, натхненний атмосферою пустелі, який ідеально підходить для "зігрівання" великих кімнат, таких як вітальня або основна спальня".

У кімнаті зі стінами кольору хакі радять використовувати натуральні матеріали, такі як: дерево, лоза та камінь. Якщо хочете створити вау-ефект, поєднайте хакі з темно-рожевим і яскраво-бірюзовим. Результат буде дуже цікавим.

Якщо вашою метою є вишуканий простір, комбінуєте хакі з класичними білим та чорним. Це безпрограшний варіант.



Хакі з білим та чорними акцентами / Фото David Brittain