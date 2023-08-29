Чи мають кухонні острови бути темнішими за шафи: ось відповідь
Джерело:Homes & Gardens
Під час проєктування кухні необхідно так багато обирати і вирішувати. Тож експерти вирішили позбавити вас одного клопоту щодо кольору кухонного острова та шаф.
Усе просто: це залежить від багатьох факторів, тобто одностайної відповіді немає. Слід враховувати розмір кухні, стиль шаф і загальну естетику кімнати і навіть будинку.
Зверніть увагу Благодійність та зміцнення економіки: як КН РІЕЛ наближує перемогу України
Колір острова впливає на розмір самої кухні
Кухонний острів, темніший за кухонні шафи, виділятиметься та створюватиме сильний контраст. До того ж темний колір візуально зменшує простір. Та на великі за розміром кухні це не впливає суттєво.
Дизайнер інтер'єру з Бостона Гері МакБорні каже: "Що стосується відповідних або контрастних кольорів шафи та острова, розмір простору має велике значення. У великій кухні контрастний, більш темний колір острова допомагає заповнити простір та робить його привабливішим".
Елізабет Меткалф, дизайнер інтер'єрів із Торонто, погоджується, додаючи: "Темніші острівці додають інтересу та візуальної ваги у великих кухнях".
Якщо ваша кухня маленька, то не варто обирати острів темніший за кухонні шафи. Він візуально зменшить простір.
Дизайнер інтер'єру Флоренс Лівінгстон згадує про один зі своїх недавніх проєктів: "Ми хотіли, щоб острів був візуально непомітним, оскільки простір був обмежений, тому ми вирішили зробити його з білого дуба".