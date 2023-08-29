Чи мають кухонні острови бути темнішими за шафи: ось відповідь

Під час проєктування кухні необхідно так багато обирати і вирішувати. Тож експерти вирішили позбавити вас одного клопоту щодо кольору кухонного острова та шаф.

Усе просто: це залежить від багатьох факторів, тобто одностайної відповіді немає. Слід враховувати розмір кухні, стиль шаф і загальну естетику кімнати і навіть будинку.

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Колір острова впливає на розмір самої кухні

Кухонний острів, темніший за кухонні шафи, виділятиметься та створюватиме сильний контраст. До того ж темний колір візуально зменшує простір. Та на великі за розміром кухні це не впливає суттєво.

Дизайнер інтер'єру з Бостона Гері МакБорні каже: "Що стосується відповідних або контрастних кольорів шафи та острова, розмір простору має велике значення. У великій кухні контрастний, більш темний колір острова допомагає заповнити простір та робить його привабливішим".

Елізабет Меткалф, дизайнер інтер'єрів із Торонто, погоджується, додаючи: "Темніші острівці додають інтересу та візуальної ваги у великих кухнях".

Темний кухонний острів створює візуальний інтерес / Фото Cherie Lee

Якщо ваша кухня маленька, то не варто обирати острів темніший за кухонні шафи. Він візуально зменшить простір.

Дизайнер інтер'єру Флоренс Лівінгстон згадує про один зі своїх недавніх проєктів: "Ми хотіли, щоб острів був візуально непомітним, оскільки простір був обмежений, тому ми вирішили зробити його з білого дуба".

Кухонний острів має бути світлим у маленьких кухнях / Фото Aaron Leitz