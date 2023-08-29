Все просто: это зависит от многих факторов, то есть единого ответа нет. Следует учитывать размер кухни, стиль шкафов и общую эстетику комнаты и даже дома.

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Цвет острова влияет на размер самой кухни.

Кухонный остров, темнее кухонных шкафов, будет выделяться и создавать сильный контраст. К тому же темный цвет зрительно уменьшает пространство. Но на большие размеры кухни это не влияет существенно.

Дизайнер интерьера из Бостона Гэри МакБорни говорит: "Что касается соответствующих или контрастных цветов шкафа и острова, размер пространства имеет большое значение. В большой кухне контрастный, более темный цвет острова помогает заполнить пространство и делает его более привлекательным".

Элизабет Меткалф, дизайнер интерьеров из Торонто, соглашается, добавляя: "Темнее островки придают интерес и визуальный вес в больших кухнях".

Темный кухонный остров создает визуальный интерес / Фото Cherie Lee

Если ваша кухня маленькая, то не стоит выбирать остров более темный, чем кухонные шкафы. Он зрительно уменьшит пространство.

Дизайнер интерьера Флоренс Ливингстон вспоминает об одном из своих недавних проектов: "Мы хотели, чтобы остров был визуально незаметен, поскольку пространство было ограничено, поэтому мы решили сделать его из белого дуба".

Кухонный остров должен быть светлым в маленьких кухнях / Фото Aaron Leitz