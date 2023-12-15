Як вибрати правильний колір підлоги саме для вашого дому: підказки від експертів
Джерело:Homes & Gardens
Дизайнери переконують, що колір підлоги має силу, яка може змінити загальний вигляд кімнати. Якщо зробити правильний вибір, то й відповідно інтер'єр буде просто чудовим.
Колір підлоги може змінювати відчуття простору – збільшувати чи зменшувати кімнату, зважаючи на те, який тон ви оберете. Ба більше, відтінки можуть викликати певний настрій, тож з ними справді треба бути обережними.
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Який колір підлоги обрати
"У поєднанні зі світлим інтер'єром темна підлога створює драматичний контраст, водночас роблячи кімнату більшою та світлішою", – розповідають дизайнери.
Найпопулярнішим кольором підлоги є сірий, і зокрема сіра деревина. Вона нейтральна, легко поєднується з іншими тонами й матеріалами. До того ж на сірій підлозі несильно видно бруд, і вона досить бліда, щоб відбивати світло.
Зрештою, ось на чому слід зосередитися під час вибору кольору підлоги:
- настрій, який ви хочете створити. Темніша підлога холодних тонів створює формальне відчуття; темні покриття в теплих тонах створюють відчуття затишку; бліді кольори зроблять вашу кімнату повітряною та яскравою;
- кількість природного світла. Що світліший колір підлоги, то більше він підійде для природно темної кімнати; якщо ваша кімната залита світлом, то ви маєте розкіш вибирати;
- розмір кімнати. Чим світліший колір підлоги, тим більшою буде кімната.
Все ж багато дизайнерів радять обирати підлогу нейтральних відтінків, як-от сірий. Він позачасовий і слугуватиме гарним тлом для яскравих меблів чи декору.