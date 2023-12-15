Як вибрати правильний колір підлоги саме для вашого дому: підказки від експертів

Дизайнери переконують, що колір підлоги має силу, яка може змінити загальний вигляд кімнати. Якщо зробити правильний вибір, то й відповідно інтер'єр буде просто чудовим.

Колір підлоги може змінювати відчуття простору – збільшувати чи зменшувати кімнату, зважаючи на те, який тон ви оберете. Ба більше, відтінки можуть викликати певний настрій, тож з ними справді треба бути обережними.

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Який колір підлоги обрати

"У поєднанні зі світлим інтер'єром темна підлога створює драматичний контраст, водночас роблячи кімнату більшою та світлішою", – розповідають дизайнери.

Найпопулярнішим кольором підлоги є сірий, і зокрема сіра деревина. Вона нейтральна, легко поєднується з іншими тонами й матеріалами. До того ж на сірій підлозі несильно видно бруд, і вона досить бліда, щоб відбивати світло.

Зрештою, ось на чому слід зосередитися під час вибору кольору підлоги:

настрій, який ви хочете створити. Темніша підлога холодних тонів створює формальне відчуття; темні покриття в теплих тонах створюють відчуття затишку; бліді кольори зроблять вашу кімнату повітряною та яскравою;

Темніша підлога холодних тонів створює формальне відчуття; темні покриття в теплих тонах створюють відчуття затишку; бліді кольори зроблять вашу кімнату повітряною та яскравою; кількість природного світла . Що світліший колір підлоги, то більше він підійде для природно темної кімнати; якщо ваша кімната залита світлом, то ви маєте розкіш вибирати;

. Що світліший колір підлоги, то більше він підійде для природно темної кімнати; якщо ваша кімната залита світлом, то ви маєте розкіш вибирати; розмір кімнати. Чим світліший колір підлоги, тим більшою буде кімната.

Світлі тони підлоги візуально збільшують кімнату / Фото Pexels

Все ж багато дизайнерів радять обирати підлогу нейтральних відтінків, як-от сірий. Він позачасовий і слугуватиме гарним тлом для яскравих меблів чи декору.