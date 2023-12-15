Цвет пола может изменять ощущение пространства – увеличивать или уменьшать комнату, ввиду того, какой тон вы выберете. Более того, оттенки могут вызвать определенное настроение, поэтому с ними действительно нужно быть осторожными.

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Какой цвет пола выбрать

"В сочетании со светлым интерьером темный пол создает драматический контраст, в то же время делая комнату больше и светлее", – рассказывают дизайнеры.

Самым популярным цветом полов является серый, и в частности серая древесина. Она нейтральна, легко сочетается с другими тонами и материалами. К тому же на сером полу несильно видна грязь, и она достаточно бледна, чтобы отражать свет.

Наконец, вот на чем следует сосредоточиться при выборе цвета пола:

настроение, которое вы хотите создать. Более темный пол холодных тонов создает формальное ощущение; темные покрытия в тёплых тонах создают ощущение уюта; бледные цвета сделают вашу комнату воздушной и яркой;

Более темный пол холодных тонов создает формальное ощущение; темные покрытия в тёплых тонах создают ощущение уюта; бледные цвета сделают вашу комнату воздушной и яркой; количество естественного света. Чем светлее цвет пола, тем больше он подойдет для естественно темной комнаты; если ваша комната залита светом, то у вас есть роскошь выбирать;

Чем светлее цвет пола, тем больше он подойдет для естественно темной комнаты; если ваша комната залита светом, то у вас есть роскошь выбирать; размер комнаты. Чем светлее цвет пола, тем больше будет комната.

Светлые тона пола зрительно увеличивают комнату / Фото Pexels

Все же многие дизайнеры советуют выбирать пол нейтральных оттенков, таких как серый. Он внечасовой и будет хорошим фоном для яркой мебели или декора.