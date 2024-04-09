Незалежно від того, чи фарбуєте ви кімнату самостійно, чи запрошуєте для цього підрядника, перш ніж пензлик торкнеться фарби, потрібно вибрати колір для кожної деталі. Дізнайтеся, чи треба підбирати колір плінтуса до тону стелі й навпаки.

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Чи повинні стеля і плінтус бути одного кольору

Річ у тім, що обидва варіанти правильні. У таких випадках варто думати про ефект, який ви хочете створити в кімнаті.

Є кілька вагомих причин вибрати однаковий колір для стелі та плінтусів у кімнаті:

це створює узгодженість в інтер'єрі : вибір того самого кольору об’єднує багато дизайнерських деталей в одне ціле. Якщо ви вирішите використовувати білу фарбу для обох елементів, це додасть тонкої гармонії, але відчутної гармонії.

: вибір того самого кольору об’єднує багато дизайнерських деталей в одне ціле. Якщо ви вирішите використовувати білу фарбу для обох елементів, це додасть тонкої гармонії, але відчутної гармонії. маленькі кімнати стають візуально більшими : "Якщо пофарбувати стелю та плінтус в один колір, це візуально збільшить простір і допоможе створити відчуття спокою та потоку", – говорить провідний дизайнер американської студії Decorilla.

: "Якщо пофарбувати стелю та плінтус в один колір, це візуально збільшить простір і допоможе створити відчуття спокою та потоку", – говорить провідний дизайнер американської студії Decorilla. це дозволяє іншим елементам виділятися: відсутність контрасту створює відчуття єдності та спокою, цікаві елементи дизайну займають центральне місце.

Цей варіант чудово підходить для мінімалістських і сучасних інтер'єрів. Однотон створює чисті лінії, що й потрібно в таких стилях дизайну.

Щоправда, в деяких приміщеннях колірний контраст допомагає підкреслити інтер'єр. Нью-йоркський дизайнер Артем Кроповінський каже, що поєднання різних відтінків надає простору цікавої глибини. Окрім того:

створює ілюзію вищої стелі : "у приміщеннях із нижчими стелями вибір світлішого кольору стелі, ніж плінтуса, може створити ілюзію висоти, роблячи кімнату більш просторою та повітряною", – запевняють дизайнери.

: "у приміщеннях із нижчими стелями вибір світлішого кольору стелі, ніж плінтуса, може створити ілюзію висоти, роблячи кімнату більш просторою та повітряною", – запевняють дизайнери. визначає чіткі межі кімнати : "якщо у вас дуже високі стелі, використання контрастного кольору плінтуса в більш темному відтінку, візуально "обґрунтує" кімнату, підкреслить контури", – кажуть експерти.

: "якщо у вас дуже високі стелі, використання контрастного кольору плінтуса в більш темному відтінку, візуально "обґрунтує" кімнату, підкреслить контури", – кажуть експерти. додає індивідуальності: кімнати набувають певного характеру завдяки колірному контрасту; вони виглядають багатшими, якщо поєднання кольорів правильне.

Отже, вибір кольорів залежить від ваших вподобань. Можна створити гармонійне поєднання, а можна вигадати цікавий контраст.