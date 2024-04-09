Независимо от того, красите ли вы комнату самостоятельно, или приглашаете для этого подрядчика, прежде чем кисточка коснется краски, нужно выбрать цвет для каждой детали. Узнайте, надо ли подбирать цвет плинтуса к тону потолка и наоборот.

Обратите внимание Стоит ли сегодня вкладываться в недвижимость и как это сделать правильно: советы от КН РИЕЛ

Должны ли потолок и плинтус быть одного цвета

Дело в том, что оба варианта правильные. В таких случаях стоит думать об эффекте, который вы хотите создать в комнате.

Есть несколько веских причин выбрать одинаковый цвет для потолка и плинтусов в комнате:

это создает согласованность в интерьере выбор одного и того же цвета объединяет многие дизайнерские детали в одно целое. Если вы решите использовать белую краску для обоих элементов, это придаст тонкой гармонии, но ощутимой гармонии.

выбор одного и того же цвета объединяет многие дизайнерские детали в одно целое. Если вы решите использовать белую краску для обоих элементов, это придаст тонкой гармонии, но ощутимой гармонии. маленькие комнаты становятся визуально больше : "Если покрасить потолок и плинтус в один цвет, это визуально увеличит пространство и поможет создать ощущение покоя и потока", – говорит ведущий дизайнер американской студии Decorilla.

: "Если покрасить потолок и плинтус в один цвет, это визуально увеличит пространство и поможет создать ощущение покоя и потока", – говорит ведущий дизайнер американской студии Decorilla. это позволяет другим элементам выделяться: отсутствие контраста создает ощущение единства и спокойствия, интересные элементы дизайна занимают центральное место.

Этот вариант прекрасно подходит для минималистских и современных интерьеров. Однотон создает чистые линии, что и нужно в таких стилях дизайна.

Правда, в некоторых помещениях цветовой контраст помогает подчеркнуть интерьер. Нью-йоркский дизайнер Артем Краповинський говорит, что сочетание различных оттенков придает пространству интересной глубины. Кроме того:

создает иллюзию более высокого потолка : "в помещениях с низкими потолками выбор светлого цвета потолка, чем плинтуса, может создать иллюзию высоты, делая комнату более просторной и воздушной", – уверяют дизайнеры.

: "в помещениях с низкими потолками выбор светлого цвета потолка, чем плинтуса, может создать иллюзию высоты, делая комнату более просторной и воздушной", – уверяют дизайнеры. определяет четкие границы комнаты : "если у вас очень высокие потолки, использование контрастного цвета плинтуса в более темном оттенке, визуально "обоснует" комнату, подчеркнет контуры", – говорят эксперты.

: "если у вас очень высокие потолки, использование контрастного цвета плинтуса в более темном оттенке, визуально "обоснует" комнату, подчеркнет контуры", – говорят эксперты. добавляет индивидуальности: комнаты приобретают определенный характер благодаря цветовому контрасту; они выглядят богаче, если сочетание цветов правильное.

Итак, выбор цветов зависит от ваших предпочтений. Можно создать гармоничное сочетание, а можно придумать интересный контраст.