Проте скільки б ви не витратили часу на підбір ідеального кольору, сонце може як підкреслити ваші досягнення, так і обернути колір проти вас.

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Як сонце впливає на колір стін

Сторона розміщення кімнати, пора року, поверх та погодні умови – все це матиме визначальний вплив на кінцевий відтінок, який ви отримаєте і який змінюватиметься впродовж року та часу доби.

Для перфекціоністів така кольорова гра може бути і справді катастрофою, проте прийняття та пошук позитивних сторін стануть найкращими супутниками. Природне та штучне освітлення дозволять вашому оку отримати щоразу іншу картинку та відчути нову емоцію. Відтак сонячна погода за вікном одразу забарвить оселю особливим світлом, а стінам додасть потрібних яскравих відтінків.

Вплив освітлення на стіни дослідив фотограф Бйорн Валландер, який знімав одну і ту ж частину кімнати протягом дня. Вранці барви були яскравими, а от вечірня тінь додала сірого кольору.



07:00 – теплий схід сонця додав яскравості кімнаті / Фото House beautiful



10:00 – стіна отримала нову інтерпретацію / Фото House beautiful



13:00 – сонячне світло додало тепла фарбі / Фото House beautiful



16:00 – барви набули синього відтінку / Фото House beautiful

В залежності від розташування кімната буде змінюватись і тон кольору: білий може набувати як синьої гостроти, так і теплого кремового відтінку. На які зміни чекати вам, ділимось далі: