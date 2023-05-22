Однако сколько бы вы ни потратили времени на подбор идеального цвета, солнце может как подчеркнуть ваши достижения, так и обернуть цвет против вас.
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Как солнце влияет на цвет стен
Сторона размещения комнаты, время года, этаж и погодные условия – все это будет определять влияние на конечный оттенок, который вы получите и который будет меняться в течение года и времени суток.
Для перфекционистов такая цветная игра может быть действительно катастрофой, однако принятие и поиск положительных сторон станут лучшими спутниками. Естественное и искусственное освещение позволят вашему глазу получить разную картинку и почувствовать новую эмоцию. Следовательно, солнечная погода за окном сразу окрасит дом особым светом, а стенам придаст нужные яркие оттенки.
Влияние освещения на стены исследовал фотограф Бьорн Валландер, снимавший одну и ту же часть комнаты в течение дня. Утром краски были яркими, а вот вечерняя тень придала серый цвет.
07:00 – теплый восход солнца добавил яркости комнате / Фото House beautiful
10:00 – стена получила новую интерпретацию / Фото House beautiful
13:00 – солнечный свет добавил тепла краске / Фото House beautiful
16:00 – краски приобрели синий оттенок / Фото House beautiful
В зависимости от расположения комната будет изменяться и тон цвета: белый может приобретать как синюю остроту, так и теплый кремовый оттенок. Какие изменения ждать вам, делимся далее:
- Окна к югу: яркое, интенсивное солнце в течение всего дня;
- Окна к западу: длительный период прямого солнечного света, включая мечтательное золотое сияние днем;
- Окна к востоку: взрыв яркого света утром, а затем отсутствие света в течение дня;
- Окна к северу: мягкое равномерное освещение в течение всего дня.