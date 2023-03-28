Світліші чи темніші: як правильно обрати колір вхідних дверей на тлі будинку

Колір вхідних дверей обрати нескладно. Важче уявити, як вони виглядатимуть на тлі кольору самого будинку.

Експерти кажуть, що краще вибирати темніший колір дверей, якщо стіни будинку світлі, і навпаки – світліший колір, якщо зовнішні стіни темні. Це створює стильний контраст, який часто використовують дизайнери та архітектори. Хоча насправді все залежить від ваших уподобань.

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Для свіжого та яскравого вигляду

Як ми вже згадували, контраст є ключовим при виборі правильного кольору для вхідних дверей. Якщо будинок має темні зовнішні стіни, обирайте світліші двері.

"Якщо ваш будинок має темний колір, наприклад коричневий або сірий, то світліший колір для вхідних дверей є кращим варіантом, оскільки це додасть вхідним дверям яскравості", – каже дизайнер інтер'єру Жанетт Фуско.

Дизайнер Артем Кроповінський також припускає, що "пастельний або м'який відтінок може додати чарівності та гостинності, особливо для традиційних будинків або будинків у котеджному стилі".

Світлі двері та обрамлення на фоні темного будинку / Фото Pexels

Для більш заземленого дизайну

Власник і головний дизайнер студії Gaspo Джеймі Гаспарович каже: "майже завжди вхідні двері мають бути темнішими, ніж ваш будинок. Темні вхідні двері справді підкреслюють вхід у дім і привертають увагу, запрошуючи ввійти. Незалежно від того, чи це темна деревина, чи навіть класичний чорний, ви не помилитесь, якщо оберете їх".

Чорні або темно-сині вхідні двері створять сучасний і вишуканий вигляд, а темно-червоний або лісовий зелений додадуть класичних і елегантних відтінків.

Темно-червоні двері на тлі білого будинку / Фото Pexels

Для вау-ефекту

Чому б не вибрати сміливий, яскравий колір для вхідних дверей? Незалежно від того, світліші зовнішні стіни чи темніші, барвисті вхідні двері створять приголомшливий ефект.

Яскраві вхідні двері привертають увагу та виділяють дім серед інших простих. Це може стати в пригоді, якщо ви продаватимете свій будинок.

Яскраві двері вразять всіх перехожих / Фото Pexels