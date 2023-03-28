Эксперты говорят, что лучше выбирать более темный цвет двери, если стены дома светлые, и наоборот – более светлый цвет, если стены темные. Это создает стильный контраст, часто используемый дизайнерами и архитекторами. Хотя на самом деле все зависит от ваших предпочтений.

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Для свежего и яркого вида

Как мы уже упоминали, контраст является ключевым при выборе правильного цвета для входной двери. Если дом имеет темные наружные стены, выбирайте более светлые двери.

"Если ваш дом имеет темный цвет, например коричневый или серый, то более светлый цвет для входной двери является лучшим вариантом, поскольку это придаст входной двери яркости", – говорит дизайнер интерьера Жанетт Фуско.

Дизайнер Артем Кроповинский также предполагает, что "пастельный или мягкий оттенок может придать очарование и гостеприимство, особенно для традиционных домов или домов в коттеджном стиле".

Светлая дверь и обрамление на фоне темного дома / Фото Pexels

Для более заземленного дизайна

Владелец и главный дизайнер студии Gaspo Джейми Гаспарович говорит: "почти всегда входная дверь должна быть темнее, чем ваш дом. Темная входная дверь действительно подчеркивает вход в дом и привлекает внимание, приглашая войти. Независимо от того, темная древесина или даже классический черный, вы не ошибетесь, если выберете их".

Черная или темно-синяя входная дверь создаст современный и изысканный вид, а темно-красный или лесной зеленый придадут классических и элегантных оттенков.

Темно-красная дверь на фоне белого дома / Фото Pexels

Для вау-эффекта

Почему бы не выбрать смелый, яркий цвет для входной двери? Независимо от того, более светлые наружные стены или более темные, красочные входные двери создадут потрясающий эффект.

Яркая входная дверь привлекает внимание и выделяет дом среди других простых. Это может пригодиться, если вы будете продавать свой дом.