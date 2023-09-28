Майте на увазі: який колір в дизайні інтер'єру допомагає зменшити стрес

Якщо ви зараз переживаєте стрес, то неправильні кольори стін можуть ще більше посилювати його. Так само є тони, які допомагають послабити відчуття стресу – дизайнери назвали головний.

На думку психологів кольору, найкращим тоном для зменшення стресу є синій. Він символізує свіжість і життєву силу, тож є незмінним фаворитом, коли справа стосується дизайнів інтер'єру.

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Синій колір допомагає знизити рівень стресу

Використання синього в домі є перевіреним методом зменшення стресу, заспокоєння та зцілення розуму.

"Синій має позитивні властивості, про що свідчить психологія кольорів, такі як полегшення тривоги, співчуття, теплота, підбадьорення, духовність, вірність і вдумливість", – кажуть експерти.

Спальня насичено-блакитного кольору / Фото Barlow & Barlow

Цікаво, що цей колір дуже часто обирають і без вищезгаданих знань про нього. Він спокійний та прохолодний, легко поєднується з багатьма кольорами, доречний як у класичних, так і в сучасних дизайнах.

Які відтінки синього найкраще допомагають зменшувати стрес? Переважно це небесно-блакитний або звичайно блакитний. Але хтось любить і насичений блакитний, який нагадує море. Є також прихильники дуже сміливого відтінку індиго. Усе залежить від того, які тони вам подобаються та з чим вони у вас асоціюються.

Блакитні стіни у їдальні / Фото Laura Stephens

Зверніть увагу на те, які почуття у вас викликає синій колір. Потім уважно подумайте, чи буде цей колір доречним у вашій кімнаті.