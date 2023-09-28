По мнению психологов цвета, лучшим тоном для уменьшения стресса является синий. Он символизирует свежесть и жизненную силу, поэтому является постоянным лидером, когда дело касается дизайнов интерьера.

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Синий цвет помогает снизить уровень стресса

Использование синего в доме является проверенным методом уменьшения стресса, успокоения и исцеления разума.

"Синий обладает положительными свойствами, о чем свидетельствует психология цветов, такие как облегчение тревоги, сочувствие, теплота, ободрение, духовность, верность и вдумчивость", – говорят эксперты.

Спальня насыщенно-голубого цвета / Фото Barlow & Barlow

Интересно, что этот цвет очень часто выбирают и без вышеупомянутых знаний о нем. Он спокоен и прохладен, легко сочетается со многими цветами, уместен как в классических, так и в современных дизайнах.

Какие оттенки синего лучше помогают уменьшать стресс? Преимущественно это небесно-голубой или обычно голубой. Но кто-то любит и насыщенный голубой, напоминающий море. Есть также поклонники очень смелого оттенка индиго. Все зависит от того, какие тона вам нравятся и с чем они у вас ассоциируются.

Голубые стены в столовой / Фото Laura Stephens

Обратите внимание на то, какие чувства у вас вызывает синий цвет. Затем внимательно подумайте, будет ли этот цвет уместен в вашей комнате.