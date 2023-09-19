Восени 2023 року популярним стає дуже цікавим тренд під назвою "баклажанова осінь". Актуальним залишився темно-зелений, і всі нейтральні тони теж нікуди не зникли.

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Баклажановий

Мабуть, найпопулярніший тренд в інтер'єрі цього сезону – "баклажанова осінь". Це означає, що зараз час фарбувати стіни, купувати меблі та декор баклажанового або винного відтінку.

"Насичені дорогоцінні тони, такі як сливи, як фіолетовий базилік, ідеально підходять для осені. Слива може створити теплу та затишну атмосферу, якої ми всі прагнемо в осінні місяці", – пояснили експерти.

Кухня з баклажановими кухонними шафами / Фото Glidden

Темно-зелений

Зелений – колір природи, тож для осінньої атмосфери вдома він просто ідеальний. Цей тон ви можете поєднати з білим кольором, доповнивши кімнату деталями з натурального світлого дерева.

"Темна деревина та акценти можуть зробити ваш простір надто темним і надто осіннім у весняні та літні місяці. Світлі тони дерева врівноважать глибокі теплі кольори, які ідеально втілюють осінній настрій", – діляться дизайнери.

Вітальня зі смарагдовою акцентною стіною / Фото Glidden

Білий

Будь-який нейтральний колір є актуальним цієї осені. Це універсальний варіант на всі пори року, якщо ви віддаєте перевагу стриманому стилю декору. Чудовим прикладом є ця біла кухня з пастельними жовтими меблями.

Біла кухня з блідо-жовтими кухонними шафами / Фото Glidden