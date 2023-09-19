Осенью 2023 года популярным становится очень интересным тренд под названием "баклажановая осень". Актуальным остался темно-зеленый, и все нейтральные тона тоже никуда не исчезли.

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Баклажановый

Пожалуй, самый популярный тренд в интерьере этого сезона – "баклажановая осень". Это значит, что сейчас пора окрашивать стены, покупать мебель и декор баклажанного или винного оттенка.

"Насыщенные драгоценные тона, такие как сливы, как фиолетовый базилик, идеально подходят для осени. Слива может создать теплую и уютную атмосферу, которой мы все стремимся в осенние месяцы", – объяснили эксперты.

Кухня с баклажанными кухонными шкафами / Фото Glidden

Темно-зеленый

Зеленый – цвет природы, поэтому для осенней атмосферы дома он просто идеален. Этот тон можно сочетать с белым цветом, дополнив комнату деталями из натурального светлого дерева.

"Темная древесина и акценты могут сделать ваше пространство слишком темным и слишком осенним в весенние и летние месяцы. Светлые тона дерева уравновесят глубокие теплые цвета, которые идеально олицетворяют осеннее настроение", – делятся дизайнеры.

Гостиная с изумрудной акцентной стеной / Фото Glidden

Белый

Любой нейтральный цвет актуален этой осенью. Это универсальный вариант на все времена года, если вы предпочитаете сдержанный стиль декора. Отличным примером является эта белая кухня с пастельной желтой мебелью.

Белая кухня с бледно-желтыми кухонными шкафами / Фото Glidden