Занедбане житло хочуть продати за 75 тисяч фунтів, попри його стан. Річ у тім, що будинок навіть визнали непридатним для проживання.

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"Колись був прекрасним"

Один із користувачів поділився фото занедбаної власності, підписавши: "Цей знімок наводить на мене тугу, адже колись він був прекрасний".

Площа житла становить понад 350 метрів квадратних. З переднього та заднього боку він оточений садом. А з балконів відкривається чудовий краєвид на затоку Північного моря – Морей Ферт.



У вітальні повний безлад / Фото RightMove

Попри ці переваги, стан будинку доводить до відчаю. Особливо шоковані місцеві, які бачили будинок з розкішним інтер'єром. З їхніх слів стало зрозуміло, що колись там жила жінка, яка дуже дбала про житло.

Просто несамовито Сподіваюся, що жінка, яка там жила, не побачить, що стало з її житлом, про яке вона добре дбала. Побачити всі її речі, спогади, фотографії, розгромленими і зруйнованими було просто жахливо,

– написав один із коментаторів.



Обдерті шпалери та понищені меблі у спальні / Фото RightMove

Кожна кімната захаращена речами попереднього мешканця. Кухня і вітальня ледь помітні за цим мотлохом. Тому придбати це житло наважиться не кожен – за таким рішенням ховається багато роботи.