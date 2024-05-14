Заброшенное жилье хотят продать за 75 тысяч фунтов, несмотря на его состояние. Дело в том, что дом даже признали непригодным для проживания.

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"Когда-то был прекрасным"

Один из пользователей поделился фото заброшенной собственности, подписав: "Этот снимок наводит на меня тоску, ведь когда-то он был прекрасен".

Площадь жилья составляет более 350 квадратных метров. С передней и задней стороны он окружен садом. А с балконов открывается великолепный вид на залив Северного моря – Морей Ферт.



В гостиной полный беспорядок / Фото RightMove

Несмотря на эти преимущества, состояние дома доводит до отчаяния. Особенно шокированы местные, которые видели дом с роскошным интерьером. С их слов стало понятно, что когда-то там жила женщина, которая очень заботилась о жилье.

Просто неистово Надеюсь, что женщина, которая там жила, не увидит, что стало с ее жильем, о котором она хорошо заботилась. Увидеть все ее вещи, воспоминания, фотографии, разгромленными и разрушенными было просто ужасно,

– написал один из комментаторов.



Ободранные обои и уничтоженная мебель в спальне / Фото RightMove

Каждая комната загромождена вещами предыдущего жителя. Кухня и гостиная едва заметны за этим хламом. Поэтому приобрести это жилье решится не каждый – за таким решением скрывается много работы.