Це просто жахливо: як чарівний котедж біля затоки перетворили на звалище
Джерело:Daily Star
Котедж в Інвернессі, Шотландія, спричинив серйозну хвилю обговорення. Раніше це було розкішне житло біля затоки, а тепер – справжнє звалище з купи речей, понищених меблів і сміття.
Занедбане житло хочуть продати за 75 тисяч фунтів, попри його стан. Річ у тім, що будинок навіть визнали непридатним для проживання.
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"Колись був прекрасним"
Один із користувачів поділився фото занедбаної власності, підписавши: "Цей знімок наводить на мене тугу, адже колись він був прекрасний".
Площа житла становить понад 350 метрів квадратних. З переднього та заднього боку він оточений садом. А з балконів відкривається чудовий краєвид на затоку Північного моря – Морей Ферт.
У вітальні повний безлад / Фото RightMove
Попри ці переваги, стан будинку доводить до відчаю. Особливо шоковані місцеві, які бачили будинок з розкішним інтер'єром. З їхніх слів стало зрозуміло, що колись там жила жінка, яка дуже дбала про житло.
Просто несамовито Сподіваюся, що жінка, яка там жила, не побачить, що стало з її житлом, про яке вона добре дбала. Побачити всі її речі, спогади, фотографії, розгромленими і зруйнованими було просто жахливо,
– написав один із коментаторів.
Обдерті шпалери та понищені меблі у спальні / Фото RightMove
Кожна кімната захаращена речами попереднього мешканця. Кухня і вітальня ледь помітні за цим мотлохом. Тому придбати це житло наважиться не кожен – за таким рішенням ховається багато роботи.