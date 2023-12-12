В Австралії продають чарівний будинок, який колись був звичайною майстернею

У будівлі колишньої майстерні облаштували чудове помешкання. Це історичний будинок в австралійському Мінтаро, якому вже 165 років, хоча зберігся він просто чудово.

Будинок з екстер'єром у вишуканому сільському стилі та сучасним інтер'єром шукає нового власника, проте публічно його вартість не відома. Перевагою будинку є те, що він дуже великий і візуально поділений на три зони, тобто там може жити не одна сім'я.

Зверніть увагу Як підтвердити дохід при купівлі квартири: поради девелопера

Чарівна історична майстерня, яку переоблаштували на житло

Теперішня власниця купила цю власність ще 25 років тому. Вона була частиною набагато більшої майстерні, де працювали і столярі, і ковалі, і м'ясники. Якось жінка вирішила реставрувати будівлю і розділила її на кілька частин, щоб продати. Наразі залишилася тільки одна частина, яка стала окремим будинком.

У першій житловій зоні є велика головна вітальня з кухнею відкритого планування, їдальня, спальня та ванна кімната. У приміщення збереглися оригінальні стіни з каменю та шиферу, а колишню ковальську лавку переробили під кухонний острів.

Дуже теплий і затишний інтер'єр / Фото Realestate

Друга житлова площа вміщує велику спальню, яка колись була кімнатою старого шевця, а також ванну кімнату, яка раніше була м'ясницею. У третій зоні є ще дві спальні з ванними кімнатами та кухня й обідня зона відкритого планування.

Родзинкою власності є ландшафтний сад з овочами та фруктовими деревами. Власниця підказує, що цей будинок можна також здавати в оренду подобово, що буде чудовим способом пасивного заробітку. У ньому можуть комфортно розміститися 10 людей.

У США продають будинки за дуже бюджетною ціною

На ринку США час від часу доступні бюджетні пропозиції щодо купівлі власного житла. Зокрема, зараз у містах Арканзасу, Вірджинії, Кентуккі та Техасу пропонують чарівні фермерські будинки вартістю до 450 тисяч доларів. Вони розташовані в тихій місцевості й довкола оточені гарною природою.

До вартості входить не лише будинки, а й господарські будівлі та великі земельні ділянки площею в кілька гектарів. Ось 5 чудових помешкань, які можна придбати зараз.