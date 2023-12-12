Дом с экстерьером в изысканном деревенском стиле и современным интерьером ищет нового владельца, однако публично его стоимость не известна. Преимуществом дома является то, что он очень велик и визуально разделен на три зоны, то есть там может жить не одна семья.

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Очаровательная историческая мастерская, которую переоборудовали в жилье

Нынешняя владелица купила эту собственность еще 25 лет назад. Она была частью гораздо большей мастерской, где работали и столяры, и кузнецы, и мясники. Однажды женщина решила реставрировать здание и разделила его на несколько частей, чтобы продать. Пока осталась только одна часть, которая стала отдельным домом.

В первой жилой зоне есть большая главная гостиная с кухней открытой планировки, столовая, спальня и ванная. В помещение сохранились оригинальные стены из камня и шифера, а бывшую кузнечную лавку переделали под кухонный остров.

Очень теплый и уютный интерьер / Фото Realestate

Вторая жилая площадь вмещает большую спальню, которая когда-то была комнатой старого сапожника, а также ванную комнату, которая раньше была мясницей. В третьей зоне есть еще две спальни с ванными комнатами и кухня и обеденная зона открытой планировки.

Изюминкой собственности является ландшафтный сад с овощами и фруктовыми деревьями. Владелец подсказывает, что этот дом можно также сдавать в аренду посуточно, что будет отличным способом пассивного заработка. В нем могут комфортно разместиться 10 человек.

В США продают дома по очень бюджетной цене

На рынке США иногда доступны бюджетные предложения по покупке собственного жилья. В частности, сейчас в городах Арканзаса, Виргинии, Кентукки и Техаса предлагают очаровательные фермерские дома стоимостью до 450 тысяч долларов. Они расположены в тихой местности и окружены красивой природой.

В стоимость входит не только дома, но и хозяйственные постройки и большие земельные участки площадью в несколько гектаров. Вот 5 отличных домов, которые можно купить сейчас.