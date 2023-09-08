Натхненний сонцем жовтий, м'яка зелень лугів, блакитні відтінки річок, озер і неба, похмурі гірські тони зеленого, сірого та коричневого – усі вони характерні для сільського стилю.

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Нейтральні тони також є ключовими, але вони знову ж таки нагадують про щось природне. Наприклад, кремовий чи бежевий – відтінки каменю та шпаклівки, темно-чорний – колір вугілля тощо.

Ви можете додати кольору в сільську кухню багатьма способами: через шафи, текстиль, плитку чи стільницю на ваш вибір. Погляньте на ці 5 чудових дизайнів.

Поставте синій або зелений острів

Заміська кухня в сільському стилі з темно-синім островом / Фото Dan Duchars

Додайте тепла та кольору за допомогою цегли й каменю

Відкриті цегляні стіни / Фото Cult Furniture

Поєднуйте блідо-блакитний з темно-сірим

Темно-сірі зелені кухонні шафи з блідо-блакитними стінами / Фото Benjamin Moore

Вибирайте темні відтінки: вугільний і чорний

Сучасна вітальня з чорними шафами / Фото Kitchen Makers Burbidge & Son

Додайте сонячного жовтого в сільську кухню

Кухня з островом у кольорі Sunflower chalky matt / Фото Sanderson Design Group