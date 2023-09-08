Вдохновленный солнцем желтый, мягкая зелень лугов, голубые оттенки рек, озер и неба, мрачные горные тона зеленого, серого и коричневого – все они характерны для деревенского стиля.
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Нейтральные тона также ключевые, но они опять же напоминают о чем-то естественном. Например, кремовый или бежевый – оттенки камня и шпатлевки, темно-черный – цвет угля и другие.
Вы можете добавить цвет в сельскую кухню многими способами: через шкафы, текстиль, плитку или столешницу на ваш выбор. Взгляните на эти 5 великолепных дизайнов.
Поставьте синий или зеленый остров
Загородная кухня в деревенском стиле с темно-синим островом / Фото Dan Duchars
Добавьте тепла и цвета с помощью кирпича и камня
Открытые кирпичные стены / Фото Cult Furniture
Сочетайте бледно-голубой с темно-серым
Темно-серые зеленые кухонные шкафы с бледно-голубыми стенами / Фото Benjamin Moore
Выбирайте темные оттенки: угольный и чёрный
Современная гостиная с черными шкафами / Фото Kitchen Makers Burbidge & Son
Добавьте солнечный желтый в сельскую кухню
Кухня с островом в цвету Sunflower chalky matt / Фото Sanderson Design Group