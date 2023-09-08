Чарівна кухня в сільському стилі: як обрати ідеальну колірну палітру
Джерело:Homes & Gardens
Сільський стиль на кухні – це просто окремий вид задоволення. Якщо ви хочете створити затишок за допомогою кольору, обов’язково обирайте тони, які асоціюються з природою.
Натхненний сонцем жовтий, м'яка зелень лугів, блакитні відтінки річок, озер і неба, похмурі гірські тони зеленого, сірого та коричневого – усі вони характерні для сільського стилю.
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Нейтральні тони також є ключовими, але вони знову ж таки нагадують про щось природне. Наприклад, кремовий чи бежевий – відтінки каменю та шпаклівки, темно-чорний – колір вугілля тощо.
Ви можете додати кольору в сільську кухню багатьма способами: через шафи, текстиль, плитку чи стільницю на ваш вибір. Погляньте на ці 5 чудових дизайнів.