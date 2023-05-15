Ніщо так не покращує атмосферу вузького й незатишного приміщення, як колір. Для передпокоїв можна обирати будь-який тон, навіть той, що не поєднується з відтінками у спальні чи кухні.
Передпокій – це окрема кімната, а відтак ідеальне місце, щоб проявити сміливість і продемонструвати свою індивідуальність.
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Бежевий – щоб спрямувати дизайн до "тихої розкоші"
Стіни в передпокої бежевого кольору / Фото Crown Paints
Білий – для безтурботності та спокою
Білий колір завжди популярний / Фото Becca Interiors
Помаранчевий – для тепла й затишку
Темно-помаранчевий, як усі землисті тони, додає затишку / Фото Elicyon
Зелений – для відчуття природи
Зелений колір посилює відчуття спокою та єднання з природою / Фото Sanderson
Блакитний – для примхливої естетики
Блідо-блакитний є чудовим варіантом для стін у передпокої / Фото J. Patryce Design
Сірий – для сучасного вигляду
Сірий колір – універсальний, він поєднується з багатьма тонами / Фото Neptune
Жовтий – для сонячного настрою
Колір літа стане популярним цього року / Фото Davide Lovati
Землисто-рожевий – для елегантності та витонченості
Усі відтінки рожевого роблять простір привабливішим / Фото Michael Sinclair