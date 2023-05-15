Ничто не улучшает атмосферу узкого и неуютного помещения, как цвет. Для прихожих можно выбирать любой тон, даже не сочетающийся с оттенками в спальне или кухне.
Прихожая – это отдельная комната, а значит идеальное место, чтобы проявить смелость и продемонстрировать свою индивидуальность.
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Бежевый – чтобы направить дизайн к "тихой роскоши"
Стены в прихожей бежевого цвета / Фото Crown Paints
Белый – для безмятежности и покоя
Белый цвет всегда популярен / Фото Becca Interiors
Оранжевый – для тепла и уюта
Темно-оранжевый, как все землистые тона, добавляет уюта / Фото Elicyon
Зеленый – для ощущения природы
Зеленый цвет усиливает чувство спокойствия и единения с природой / Фото Sanderson
Голубой – для капризной эстетики
Бледно-голубой является прекрасным вариантом для стен в прихожей / Фото J. Patryce Design
Серый – для современного вида
Серый цвет – универсальный, он сочетается со многими тонами / Фото Neptune
Желтый – для солнечного настроения
Цвет лета станет популярным в этом году / Фото Davide Lovati
Землисто-розовый – для элегантности и утонченности
Все оттенки розового делают простор более привлекательным / Фото Michael Sinclair