Ничто не улучшает атмосферу узкого и неуютного помещения, как цвет. Для прихожих можно выбирать любой тон, даже не сочетающийся с оттенками в спальне или кухне.

Прихожая – это отдельная комната, а значит идеальное место, чтобы проявить смелость и продемонстрировать свою индивидуальность.

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Бежевый – чтобы направить дизайн к "тихой роскоши"

Стены в прихожей бежевого цвета / Фото Crown Paints

Белый – для безмятежности и покоя

Белый цвет всегда популярен / Фото Becca Interiors

Оранжевый – для тепла и уюта

Темно-оранжевый, как все землистые тона, добавляет уюта / Фото Elicyon

Зеленый – для ощущения природы

Зеленый цвет усиливает чувство спокойствия и единения с природой / Фото Sanderson

Голубой – для капризной эстетики

Бледно-голубой является прекрасным вариантом для стен в прихожей / Фото J. Patryce Design

Серый – для современного вида

Серый цвет – универсальный, он сочетается со многими тонами / Фото Neptune

Желтый – для солнечного настроения

Цвет лета станет популярным в этом году / Фото Davide Lovati

Землисто-розовый – для элегантности и утонченности

Все оттенки розового делают простор более привлекательным / Фото Michael Sinclair