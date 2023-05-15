Якщо передпокій маленький: 8 актуальних кольорів, які збільшують простір
Джерело:Homes & Gardens
Коли передпокій крихітний і вузький, то люди почуваються в ньому незручно. Часто правильний вибір кольору є найпростішим способом вирішити цю проблему.
Ніщо так не покращує атмосферу вузького й незатишного приміщення, як колір. Для передпокоїв можна обирати будь-який тон, навіть той, що не поєднується з відтінками у спальні чи кухні.
Передпокій – це окрема кімната, а відтак ідеальне місце, щоб проявити сміливість і продемонструвати свою індивідуальність.
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