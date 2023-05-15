Якщо передпокій маленький: 8 актуальних кольорів, які збільшують простір

Коли передпокій крихітний і вузький, то люди почуваються в ньому незручно. Часто правильний вибір кольору є найпростішим способом вирішити цю проблему.

Ніщо так не покращує атмосферу вузького й незатишного приміщення, як колір. Для передпокоїв можна обирати будь-який тон, навіть той, що не поєднується з відтінками у спальні чи кухні.

Передпокій – це окрема кімната, а відтак ідеальне місце, щоб проявити сміливість і продемонструвати свою індивідуальність.

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Бежевий – щоб спрямувати дизайн до "тихої розкоші"

Стіни в передпокої бежевого кольору / Фото Crown Paints

Білий – для безтурботності та спокою

Білий колір завжди популярний / Фото Becca Interiors

Помаранчевий – для тепла й затишку

Темно-помаранчевий, як усі землисті тони, додає затишку / Фото Elicyon

Зелений – для відчуття природи

Зелений колір посилює відчуття спокою та єднання з природою / Фото Sanderson

Блакитний – для примхливої естетики

Блідо-блакитний є чудовим варіантом для стін у передпокої / Фото J. Patryce Design

Сірий – для сучасного вигляду

Сірий колір – універсальний, він поєднується з багатьма тонами / Фото Neptune

Жовтий – для сонячного настрою

Колір літа стане популярним цього року / Фото Davide Lovati

Землисто-рожевий – для елегантності та витонченості

Усі відтінки рожевого роблять простір привабливішим / Фото Michael Sinclair