Як і в інших кімнатах, у ванних постійно змінюються тенденції та кольорові тренди. В один період часу популярний мʼякий сірий, а в інший – пудровий чи блакитний.

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Хоча, згідно з психологією, під час пошуку ідей для ванної кімнати слід уникати деяких відтінків. До таких експертних порад радять дослухатися навіть дизайнери.

Кольори, яким не місце у ванних кімнатах

Два відтінки, які зовсім не доречні у ванних кімнатах, це оливково-зелений і золотисто-коричневий. Чому так?

"Жоден із цих кольорів не є яскравим і приємним, і, що більш важливо, обидва вони – кольори бруду, мікробів і цвілі. Цих неприємних речей ми постійно намагаємося уникнути чи позбутися якраз найбільше у ванній кімнаті, коли заходимо в кімнату, щоб залишити її свіжою та чистою", – пояснює психолог і консультант із питань добробуту Лі Чемберс.

Крім того, Лі припускає, що оливковий і золотисто-коричневий здатні візуально зменшити ванні кімнати, які зазвичай і так невеликі.

Ці кольори можуть справді зіпсувати настрій ще до того, як ви почнете напускати воду у ванну. Вони зроблять кімнату меншою, створять замкнутий простір, де нам буде важко розслабитися та думати про позитивні речі,

– застерігає експерт.

Тепер ви знаєте, у які кольори вам ніколи не слід фарбувати ванну кімнату. Тож цілком природно запитати, які відтінки наука пропонує спробувати замість них.

Наташа Бредлі, головний фахівець із кольорів Lick, рекомендує відмовитися від оливкового на користь блідого зеленого і блакитного, щоб створити свіжу, заспокійливу атмосферу в кімнаті. Така ванна кімната буде приємним місцем для догляду зранку та відпочинку ввечері, після важкого робочого дня.