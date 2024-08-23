6 відтінків, які створять затишок у будь-якому інтер'єрі: добірка від дизайнерів

"Затишними" кольорами зазвичай називають темні відтінки, які асоціюються з осінню. Ці кольори додають тепла інтер'єру, як і кілька ніжних і природних тонів.

Експерти не раз казали, що один із найкращих способів оновити інтер'єр кімнати – перефарбувати стіни. І оскільки ми, природно, проводимо більше часу вдома, коли температура надворі падає, це має бути теплий і "затишний" відтінок. Ось 6 тонів від дизайнерів, які вони вважають найкращими на осінь.

Зверніть увагу Запам'ятайте її: цю квітку в жодному разі не можна тримати вдома

Землистий коричневий

Коричнева вітальня з білим каміном і білим диваном / Фото Benjamin Moore

Оздоблення коричневим кольором було дуже популярною тенденцією протягом усього 2024 року. Це відтінок теплої кави, опалого листя, теплих пледів. Його часто використовують саме у вітальнях.

Чирок

Темно-блакитна їдальня з сірими панелями / Фото Fenwick & Tilbrook

Цього року в тренді була низка синіх відтінків, але якщо мовиться про затишок, то обирати треба темні. Наприклад, чирок, індиго чи просто темно-синій.

Пісочний

Стіни золотисто-вохристого відтінку / Фото Benjamin Moore

Більш глибокий, теплий, насичений відтінок жовтого це якраз те, що треба. Поєднання блідо-жовтого з вохрою утворює чарівний пісочний тон.

Цегляний

Темно-помаранчевий на тлі оливкового / Фото Farrow & Ball

"Червоний – це дуже важливий колір. Незалежно від того, чи використовуєте ви його як основний, чи як акцентний тон, він додасть є елегантної стриманісті та тепла, особливо землистий, цегляний тон", – каже Патрік О’Доннелл з компанії Farrow & Ball.

Оливковий

Кухня в зелених тонах / Фото Fired Earth

Темно-зелений колір заспокоює за своєю суттю завдяки його очевидному зв’язку з природою та лісом. Дуже популярним і затишним є саме оливковий відтінок, який стане чудовою основою інтерʼєру будь-якого стилю.

Блідо-рожевий

Рожево-зелена спальня / Фото Fenwick & Tilbrook

Рожеві та зелені відтінки залишаються постійними фаворитами зі зміщенням у бік більш глибоких, землистих рожевих і більш природних зелених тонів,

– кажуть експерти.

Це поєднання часто використовують на кухнях чи в спальнях.