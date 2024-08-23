6 відтінків, які створять затишок у будь-якому інтер'єрі: добірка від дизайнерів
Джерело:Homes & Gardens
"Затишними" кольорами зазвичай називають темні відтінки, які асоціюються з осінню. Ці кольори додають тепла інтер'єру, як і кілька ніжних і природних тонів.
Експерти не раз казали, що один із найкращих способів оновити інтер'єр кімнати – перефарбувати стіни. І оскільки ми, природно, проводимо більше часу вдома, коли температура надворі падає, це має бути теплий і "затишний" відтінок. Ось 6 тонів від дизайнерів, які вони вважають найкращими на осінь.
Зверніть увагу Запам'ятайте її: цю квітку в жодному разі не можна тримати вдома
Землистий коричневий
Оздоблення коричневим кольором було дуже популярною тенденцією протягом усього 2024 року. Це відтінок теплої кави, опалого листя, теплих пледів. Його часто використовують саме у вітальнях.
Чирок
Цього року в тренді була низка синіх відтінків, але якщо мовиться про затишок, то обирати треба темні. Наприклад, чирок, індиго чи просто темно-синій.
Пісочний
Більш глибокий, теплий, насичений відтінок жовтого це якраз те, що треба. Поєднання блідо-жовтого з вохрою утворює чарівний пісочний тон.
Цегляний
"Червоний – це дуже важливий колір. Незалежно від того, чи використовуєте ви його як основний, чи як акцентний тон, він додасть є елегантної стриманісті та тепла, особливо землистий, цегляний тон", – каже Патрік О’Доннелл з компанії Farrow & Ball.
Оливковий
Темно-зелений колір заспокоює за своєю суттю завдяки його очевидному зв’язку з природою та лісом. Дуже популярним і затишним є саме оливковий відтінок, який стане чудовою основою інтерʼєру будь-якого стилю.
Блідо-рожевий
Рожеві та зелені відтінки залишаються постійними фаворитами зі зміщенням у бік більш глибоких, землистих рожевих і більш природних зелених тонів,
– кажуть експерти.
Це поєднання часто використовують на кухнях чи в спальнях.