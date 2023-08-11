Правда полягає в тому, що деякі дизайнери мають правила щодо кількості кольорів у будинку, а інші вважають, що варто опиратися на власні бажання. Тут ми ділимося інформацією про те, що кажуть дизайнери, консультанти з кольорів та експерти, коли вони вибирають палітру кольорів для дому. Потім ви зможете вирішити, що вам більше подобається.

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Кольори в дизайні інтер'єру: що кажуть експерти про кількість

Є дизайнери, які закликають користуватися тактикою цілеспрямованого натхнення. Це означає, що ви не залежите від того, яке фото дизайну потрапить у вашу стрічку чи що зараз у тренді. Мовиться про чітке розуміння того, які кольори подобаються саме вам та будуть доречні стилю у вашому домі.

З цим погоджується Патрік О'Доннелл, міжнародний представник бренду Farrow & Ball: "Немає реального правила, ви можете використовувати різні кольори в кожній кімнаті, якщо хочете. Ваш вибір залежатиме від особистих поглядів на естетику. Колірна палітра може бути сміливою та авантюрною або нейтральною з кількома додатковими акцентами – вибір за вами".

Сміливий та авантюрний дизайн / Фото Future

Якщо ви не знаєте, з чого почати, директор компанії Lick з дизайну інтер'єру та психолог кольору Теш Бредлі дає важливу пораду. Він вважає, що "дуже важливо мати одну колірну схему для всього будинку, яка буде вашим ланцюжком, що об'єднує всі кімнати разом". Наприклад, ви можете використати рожевий колір у кожній кімнаті як основний, і це буде своєрідною темою вашого інтер'єру.

Для чого тобі потрібні правила про певну кількість кольорів? Деякі дизайнери вважають, що обмеження можуть зробити вас більш креативними. Хоча немає загальноприйнятих "золотих правил", експерти вигадали їх самі, щоб було легше працювати над проєктами.

Джен і Мар з Interior Fox діляться: "У нас немає правила щодо максимальної кількості кольорів у будинку, але ми робимо так, щоб у кімнаті було мінімум п'ять кольорів. Може здатися, що це багато, але насправді ні. Ми вважаємо колір підлоги, колір стін, колір стелі, меблів та текстилю – п'ятьма основними, про які варто подумати".

Дизайнерка Таш Бредлі з Lick говорить, що вона обирала не більш ніж 6 – 8 кольорів на весь будинок, тобто максимум три кольори на кімнату.

Максимум три кольори в кімнаті / Фото Sara Cosgrove

Правила можуть бути чудовою рушійною силою в проєкті. Та, можливо, вам більше подобається вільнодумство? Обирайте те, що до смаку.