Правда заключается в том, что некоторые дизайнеры имеют правила по количеству цветов в доме, другие считают, что стоит опираться на собственные желания. Здесь мы делимся информацией о том, что говорят дизайнеры, консультанты по цветам и эксперты, когда они выбирают цветовую палитру для дома. Потом вы можете решить, что вам больше нравится.

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Цвета в дизайне интерьера: что говорят эксперты о количестве

Есть дизайнеры, призывающие пользоваться тактикой целенаправленного вдохновения. Это означает, что вы не зависите от того, какое фото дизайна попадет в вашу ленту или что сейчас в тренде. Речь идет о четком понимании того, какие цвета нравятся именно вам и будут уместны стилю в вашем доме.

С этим соглашается Патрик О'Доннелл, международный представитель бренда Farrow & Ball: "Нет реального правила, вы можете использовать разные цвета в каждой комнате, если хотите. Ваш выбор будет зависеть от личных взглядов на эстетику. Цветовая палитра может быть смелой и авантюрной или нейтральной" с несколькими дополнительными акцентами – выбор за вами.

Смелый и авантюрный дизайн / Фото Future

Если вы не знаете, с чего начать, директор компании Lick по дизайну интерьера и психолог цвета Теш Брэдли дает важный совет. Он считает, что "очень важно иметь одну цветовую схему для всего дома, которая будет вашей цепочкой, объединяющей все комнаты вместе". К примеру, вы можете использовать розовый цвет в каждой комнате как основной, и это будет своеобразной темой вашего интерьера.

Зачем тебе нужны правила об определенном количестве цветов? Некоторые дизайнеры считают, что ограничения могут сделать вас более креативными. Хотя нет общепринятых "золотых правил", эксперты придумали их сами, чтобы легче было работать над проектами.

Джен и Мар из Interior Fox делятся: "У нас нет правила по максимальному количеству цветов в доме, но мы делаем так, чтобы в комнате было минимум пять цветов. Может показаться, что это много, но на самом деле нет. Мы считаем цвет пола , цвет стен, цвет потолка, мебели и текстиля – пятью основными, о которых стоит подумать.

Дизайнер Таш Брэдли из Lick говорит, что она выбирала не более 6 – 8 цветов на весь дом, то есть максимум три цвета на комнату.

Максимум три цвета в комнате / Фото Sara Cosgrove

Правила могут быть превосходной движущей силой в проекте. Но, может быть, вам больше нравится свободомыслие? Выбирайте то, что по вкусу.