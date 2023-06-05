Три найкращі кольори кухонних шаф, які дизайнери щиро радять
Джерело:Homes & Gardens
Очевидно, що ви захочете вибрати такі кухонні шафи, які вам сподобаються. Але ви також можете врахувати декоративну силу кожного відтінку.
Кожен колір має свої переваги. Одні можуть візуально збільшити приміщення, інші – зменшити. Однак варто звертати увагу також на колір кімнати, щоб вони гарно поєднувалися.
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Білий
Білі кухонні шафи можна використовувати в будь-якому стилі інтер'єру. "Вічний, але сучасний, він додасть класичним шафам піднесеного вигляду, що стане ідеальною основою для нейтральних і барвистих аксесуарів і меблів", – говорять експерти.
Водночас білі шафи легше забруднюється, ніж інші. Тому вони будуть не найкращим вибором для будинків з маленькими дітьми та домашніми тваринами.
Сірий
Існує ціла низка різних відтінків сірого кольору, від сіро-білого до темно-сірого. "Сірий, безумовно, один із найпопулярніших кольорів, які ми бачили останніми роками. Він підходить практично до будь-якого стилю кухні, від сільського до ультрасучасного", – каже фахівчиня Мелісса Клінк.
Сірий легко поєднується з іншими кольорами, що полегшує створення вдалої колірної схеми для кімнати.
Сірі шафи можна обирати для будь-якого інтер'єру / Фото Future
Жовтий
Сміливіші, яскравіші та тепліші відтінки є новою колірною тенденцією для кухонних шаф. Їх можна використовувати як для всієї кімнати, так і для її окремих зон, наприклад, для кухонних островів.
Популярним енергійним відтінком є жовтий. Він чудово виглядає у великих та малих приміщеннях. Однак у невеликих кухнях краще використовувати бліді відтінки жовтого, бо яскраві можуть бути надто домінантними.