Каждый цвет имеет свои преимущества. Одни могут зрительно увеличить помещение, другие – уменьшить. Однако следует обращать внимание также на цвет комнаты, чтобы они хорошо сочетались.

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Белый

Белые кухонные шкафы можно использовать в любом стиле интерьера. "Вечный, но современный, он придаст классическим шкафам приподнятого вида, что станет идеальной основой для нейтральных и красочных аксессуаров и мебели", – говорят эксперты.

В то же время белые шкафы легче загрязняются, чем другие. Поэтому они будут не самым лучшим выбором для домов с маленькими детьми и домашними животными.

Белые шкафы будут просто идеальны на кухне / Фото Neptune

Серый

Существует ряд различных оттенков серого цвета, от серо-белого до темно-серого. "Серый, безусловно, один из самых популярных цветов, которые мы видели в последние годы. Он подходит практически к любому стилю кухни, от деревенского до ультрасовременного", – говорит специалист Мелисса Клинк.

Серый легко сочетается с другими цветами, что облегчает создание удачной цветовой схемы для комнаты.



Серые шкафы можно выбирать для любого интерьера.

Желтый

Более смелые, яркие и теплые оттенки являются новой цветовой тенденцией для кухонных шкафов. Их можно использовать как для всей комнаты, так и для отдельных зон, например, для кухонных островов.

Популярным энергичным оттенком является желтый. Он отлично смотрится в больших и малых помещениях. Однако в небольших кухнях лучше использовать бледные оттенки желтого, потому что яркие могут быть слишком доминирующими.

Желтые шкафы придают яркий акцент / Фото Naked Kitchens