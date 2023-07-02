Такі кольори, як зелений і рожевий, останнім часом перебувають на піку популярності. Однак експерти кажуть, що слід уникати деяких відтінків цих тонів. Усе для того, щоб ваша вітальня залишалася позачасовою та стильною протягом довгого часу. Ось 5 кольорів, які не варто обирати.

Зверніть увагу У чому різниця між житлом комфорт і бізнес-класу: пояснюємо на прикладах

Коричневий

Коричнева вітальня може обтяжувати / Фото Future

Пудровий

Рожевий та його відтінки подобаються небагатьом людям / Фото Claudia Bryant

Чорний

Кімнати чорного кольору лякають / Фото Future

Моховий

Темні відтінки зеленого псують затишок / Фото Polly Wreford

Жовтий

Дизайнери кажуть, що жовтий напружує та приголомшує / Фото Brent Darby