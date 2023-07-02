Такие цвета, как зеленый и розовый, в последнее время находятся на пике популярности. Однако эксперты говорят, что следует избегать некоторых оттенков этих тонов. Все для того, чтобы ваша гостиная оставалась вневременной и стильной в течение долгого времени. Вот 5 цветов, которые не следует выбирать.
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Коричневый
Коричневая гостиная может тяготить / Фото Future
Пудровый
Розовый и его оттенки нравятся немногим людям / Фото Claudia Bryant
Черный
Комнаты черного цвета пугают / Фото Future
Моховой
Темные оттенки зеленого портят уют / Фото Polly Wreford
Желтый
Дизайнеры говорят, что желтый напрягает и ошеломляет / Фото Brent Darby